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Aşkale'de bilim fuarı açıldı

Aşkale Teknik Anadolu Lisesi ile Ortabahçe Orta okulunun birlikte organize ettiği Bilim fuarı düzenlenen törenle açıldı.


Aşkale Halk Eğitim Bahçesinde sergilenen Bilim Fuarı açılışına, İlçe Kaymakamı Mehmet Aksu , Milli Eğitim Müdürü Serhat Erden , Daire Amirleri , Ak Parti İlçe Başkanı A.Kerim Polat , CHP İlçe Başkanı Celal Top , Meclis üyeleri, Öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı .


Açılışa katılan heyet kurdele kesimi sonrası iki okulun öğrencilerinin hazırladığı Bilim Fuarı Standları tek tek gezilerek yapılan çalışmalar hakkında öğrencilerden bilgiler alındı.


Fuar gün boyu gezilebilecek.

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