Geleceğe Nefes kampanyası ile Türkiye genelinde 83 milyon ağaç dikimi organizasyonuna ön ayak olan Tarım ve Orman Bakanlığı, bugün 81 ilde gerçekleştirdiği organizasyon için ülke genelinde 83 milyonun toprakla buluşmasını sağlanmasının amaçlandığı Geleceğe Nefes projesi adı altında Aşkale'de bin 500 fidan toprakla buluştu.

Aşkale'nin Tepe Başı mevkiinde Orman Bölge Müdürlüğüne ait olan arazide gerçekleşen fidan dikimi programına, İlçe Kaymakamı Murat Karaloğlu, Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, Cumhuriyet Baş Savcısı Kadir Turan, Savcı Çağrı Bastaban, İlçe Jandarma komutanı Teğmen Gökhan Camlibel, Emniyet Müdürü Abdurrahman Gündoğdu, İl Meclis üyeleri Yaşar Taş, Naci Kırkpınar, Milli Eğitim Müdürü Serhat Erdem ve Öğrenciler katıldı.

İlçe Kaymakamı Murat Karaloğlu konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Tarım ve Orman Bakanlığının başlattığı projeye destek olmak amacıyla ile İlçemizde fidan dikimi gerçekleştirdik. Doğanın ekolojik dengesinin korunması için, ağaç ve fidan dikimi çok önemlidir. Ağaçlar çevre için zararlı olan CO2 gazını emerek, biyolojik çeşitlilik, bitki ve hayvanların yaşam alanının korunması için aktif bir katkı sağlar. Bu nedenle de ormanlar yeryüzünün "yeşil akciğeri" olarak adlandırılır. Bu vesile başlatılan Geleceğe Nefes projesi ve Ülkemizi daha yeşil topraklara kavuşturmak için Belirlenen alana katılımcılarında yardımları ile 1500 fidan dikimi gerçekleştirdik. Emek veren katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış ise "Geçen senede bu etkinliği gerçekleştirdik. Bu seneki Geleceğe Nefes Projesinde Ülke genelinde olduğu gibi ilçemizde de vatandaşlarımızın yoğun ilgisi oldu. Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Tarım Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonda başlatılan, Geleceğe Nefes projesi kapsamında bu yıl 11 Kasım 11:11'de ilçemizde fidan dikimi yaptık. Kıyamet kopsa bile elinizdeki fidanı dikin diyen Peygamber efendimiz sözü bizlere ağaç dikiminin önemini açıkça beyan etmektedir. Bugün İlçe kaymakamımız Murat Karaloğlu ve katılımcılar ile birlikte 1500 fidanı toprakla buluşturmanın sevinci içerisindeyiz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Belirlenen alana dikilen fidanların can sularını da yine dikimi yapanlar tarafından verildikten sonra günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.