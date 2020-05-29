Aşkale'de cuma heyecanı

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 16 Mart 2020 tarihinde camilerde cemaatle namaz kılınmasının kısıtlanmasının ardından, Aşkale'de bugün ilk kez cuma namazı kılındı.

İlçe Kaymakamı Mehmet Aksu, Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış ve ilçe müftü vekili Yener Kalander namaz kılınacak yer konusunda uygun gördükleri Aşkale Belediyesi Halk Pazarı yerinde namazın kılınmasına karar verdiler.

İlçe halkının yoğun ilgi gösterdiği ilk cuma namazına yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

6 bin metrekare üzerinde kurulu olan alanda sosyal mesafe kuralları gözetilerek çizilen saflar tamamen doldu.

Namaz öncesi şükür için hayvan kesimi gerçekleştirildi. Aşkale Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, namaza gelen vatandaşlara çok sayıda seccade ve maske dağıttı.