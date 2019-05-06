Aşkale'de gıda denetimi

İlçe Müdürü Evran yaptığı açıklamada, “5996 sayılı ‘Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu' gereği gıda zincirinin tüm aşamalarında tüketici sağlığının korunması ve güvenli gıda arzının sağlanması Tarım ve Orman Bakanlığımızın sorumluluğundadır. Ülkemizde üretilen ve satışa sunulan gıda maddelerinin güvenilirliğine yönelik denetimler, ilçe bazında hazırlanan aylık denetim programları ile Bakanlığımızca ürün ve riskler bazında hazırlanan yıllık denetim programları çerçevesinde yürütülmekte olup, İl ve İlçe Müdürlüğümüz ekipleri tarafından yapılan gıda denetimleri 2019 yılında da aralıksız devam etmektedir. Ramazan ayının başladığı bu günlerde Aşkale İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak rutin gıda denetimlerinin yanında Ramazan ayında tüketicilerin sağlıklı gıdaya ulaşmalarını temin etmek amacıyla denetimlerimiz daha da artırmak suretiyle çalışmalarımız devam etmektedir.” diye konuştu.