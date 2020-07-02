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Aşkale'de ilk nikah kıyıldı

Aşkale Belediye Başkanlığının yaptırmış olduğu Kır Düğün Salonunda ilk nikah kıyıldı.


Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların kapalı alanlarda risk yaşamaması için Aşkale Belediye Başkanlığı tarafından kendi bünyesinde yer alan piknik alanının bir kısmını Kır Düğün Salonu şekline getirildi. Kısa süre içerisinde düğün sezonları başlamadan yapımı tamamlanan alanda bugün ilk nikah kıyıldı.


Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış'ın kıydığı nikahta İlçe Kaymakamı Mehmet Aksu ve Milli Eğitim Müdürü Serhat Erdem Genç çiftin nikah şahitliğini yaptılar.


Çiçeği burnunda yeni çift Oğuzhan ve Ebru Yılmaz'ın nikahını kıyan Belediye Başkanı ve nikah şahitleri Kaymakam Mehmet Aksu gençlere mutluluk dileklerinde bulundular.

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