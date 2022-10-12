İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Aşkale'de kaçak sigara operasyonu

Erzurum’un Aşkale ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda bin 12 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda bin 12 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Alınan Aşkale Kaymakamlığı, Cumhuriyet Savcılığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde ilçe genelinde belirlenen adreslere kaçak sigara operasyonu yapıldı.


İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlarda 1012 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Satış yapan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.