İhlas Haber Ajansı

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Aşkale'de kar yağışı etkili oluyor

Erzurum’un Aşkale ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde de aralıksız olarak devam ediyor.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde de aralıksız olarak devam ediyor.


2 Şubat itibarıyla yoğun bir şekilde yağan kar ilçe merkezini beyaza bürürken, yüksek kesimlerde ve köylerde daha şiddetli yağdığı kaydedildi. Belediye iş araçları ve personeli sabahın erken saatlerinde vatandaşların zorluk yaşamaması için kar temizleme çalışmaları yaparken, esnaf da dükkanlarının önlerini temizledi.

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