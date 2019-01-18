Aşkale'de karne heyecanı

Erzurum'un Aşkale İlçesi'nde 2018-2019 eğitim öğretim yılı ilk dönemi tamamlandı.

İlçe merkezinde İnkılap İlköğretim Okulu'nda düzenlenen karne töreninde İlçe Milli Eğitim Müdürü Serhat Erdem, Şube Müdürleri Emin Çomaklı ve A.Kadir Bildirici'de öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Serhat Erdem 1.sınıf öğrencilerine çikolata ikram edip karne dağıttı.

Erdem yaptığı açıklamada, “2018-2019 yılı eğitim öğretim yılının ilk yarı karne dağıtımını gerçekleştirdik. Öğrencilerimizin heyecanına ortak olduk. Karneler öğrencilerimizin dönem içerisindeki çalışmalarının karşılığıdır. Burada sayın velilerimize çok iş düşmektedir Çocuklara karneleri yüzünden kötü davranmayın. Bu davranışlar, çocuklarda olumsuz bir benlik gelişimine ve kendine güven eksikliğine neden olabilir. Yavrularımıza karneleri her ne olursa olsun onlara hep şefkatle destek vermeliler. İkinci dönemde daha başarılı olmaları konusunda çalışmalılar. Yaşanan karne heyecanı vesilesi ile çalışma maratonu içerisinde yer alan başta meslektaşlarıma ve öğrencilerimize göstermiş oldukları azim ve başarılarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.