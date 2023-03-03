Aşkale'de kış etkisini sürdürüyor

Erzurum'un Aşkale ilçesine bağlı köylerde kış mevsimi etkisini sürdürüyor.

Düzyurt köyü, Erzurum'a 84 km, Aşkale'ye ise 31 km uzaklıkta yer alıyor. Düzyurt köyünün en büyük özelliği Aşkale'nin Yumruveren'den sonra Türkiye'nin en yüksek köyü konumunda olması.

Bu özelliği sayesinde her yere yaz gelse bile Düzyurt köyünün, arazisi ve dağlarında, Temmuz ve Ağustos aylarında bile kar görmek mümkün.

İlçede güneşli ve yer yer yağmurlu bir hava hakimken köyde tipi ve fırtına mevcut. Bunun yanı sıra bu zamanlarda köyden görüntü almak oldukça zor. Çekim esnasında aniden bastıran sis dolayısıyla köy saniyeler içerisinde görünmez oldu.