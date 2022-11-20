Aşkale'de köydeki yangın korkuttu

Aşkale'nin Halit Paşa (Yeniköy) Mahallesi'nde çıkan yangın köy sakinlerini korkuttu.

Alınan bilgiye göre dün akşam 20.30 saatlerinde Hamza Yıldırım 'a ait olduğu öğrenilen boş bir evin çatısından dumanların yükseldiği görüldü. Köy sakinleri olaya müdahale ettiyse de etkili olamadılar. Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Aşkale itfaiye ekipleri aldıkları ihbar sonucu hızla olay yerine gittiler. Olay yerine giden itfaiye ekipleri derhal yangına müdahale ettiler. Bu sırada takviye kuvvettin de gelmesiyle uzun uğraşlar sonrasında yangın söndürüldü.

Soğutma çalışmaları yapan ekipler yangının neden ve nasıl çıktığına dair incelemeler yaptı.

Boş evin çatısında çıkan yangının çevresinde ve yakınlarında bulunan ev, ahır ve hayvanlar için yığılan kışlık otlukların alev almaması ise köyde yaşayan vatandaşlar rahatlattı.