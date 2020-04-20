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Aşkale'de köyler arası kavga: 7 yaralı

Erzurum’un Aşkale ilçesinde tarlaya hayvanların girmesi dolayısıyla iki köy sakinleri arasında taşlı sopalı kavga yaşandı.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde tarlaya hayvanların girmesi dolayısıyla iki köy sakinleri arasında taşlı sopalı kavga yaşandı.


Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz hafta Tosunlu köyü ile Nahiye Çatören köyü hayvanların tarlaya girmesi sonrası köyde yaşandı. Daha sonra araya ilçe büyüklerinin girmesi sonucu olaylar yatıştırıldı.


Bugün ilçe merkezinde Merkez çarşı Camii önünde karşılaşan iki köy ve birbirleriyle akraba olan bir başka köy önce tartışma sonrasında ise kavgaya tutuştular. Kısa sürede olay yerine intikal eden İlçe Emniyet ve Jandarma ekipleri kavgaya müdahale ettiler. Kavgada 3'ü ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı.


İlçe Devlet hastanesine kaldırılan yaralılar ilk müdahaleler sonrasında durumu ciddi olan 3 kişi Erzurum'a sevk edildi. Kavga sonrası soruşturma başlatıldı.

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