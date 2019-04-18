Aşkale'de kütüphane açılışı

Erzurum'un Aşkale İlçesi'nde başta öğrenciler olmak üzere tüm ilçe halkının yararlanacağı Kütüphane açılışı yapıldı.

Aşkale İstasyon mahallesi TOKİ konutlarının yanında yapılan Kütüphane ve Kodlamatik merkezinin açılışına Erzurum Valisi Okay Memiş, Aşkale Kaymakamı Mehmet Aksu, DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Cihat Yılmaz, Aşkale Belediye Başkanı Dr Ahmet Yaptırmış, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serhat Erdem, Ak Parti İlçe Başkanı A.Kerim Polat, CHP İlçe Başkanı Celal Top, öğretmen, öğrenciler ve Vatandaşlar katıldı.

Erzurum DAP İdaresi Başkanlığı İlçe Kaymakamlığı ve Aşkale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında yapılan ve DAP tarafından finanse edilen projede İlçeye bir Semt Kütüphanesi ve Robotik Kodlama Atölyesi kazandırıldı.

Açılış sonrası Erzurum Valisi ve beraberindeki heyet Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezlerini ve Çimento Fabrikasına ziyaretler gerçekleştirdiler.