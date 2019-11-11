Aşkale'de Mevlid-i Nebi Haftası kutlandı

571 yılında alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Hazreti Muhammet Mustafa'nın (s.a.v) 1448. doğum yılı olan Mevlid-i Nebi Haftası kutlamaları etkinlikleri kapsamında ilçe Müftülüğü tarafından program düzenlendi.

Aşkale Halk Eğitim Salonundaki programa, İlçe Kaymakamı Mehmet Aksu , Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış ,Cumhuriyet Başsavcısı Cihat Yılmaz, İlçe Müftüsü Rahmi Sancar, Ak Parti İlçe Başkanı A. Kerim Polat , MHP İlçe Başkanı Toksöz Kartal ve vatandaşlar katılım sağladı.

Program Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı .

Kuran-ı Kerim tilaveti ve İlahilerin söylendiği programa konuşmacı olarak katılan Ömer Nasuhi Bilmen Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Doç.Dr Zekai Koç günün anlamına uygun konuşmalarını sundu. Programa katılım oldukça yoğun oldu.