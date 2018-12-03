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Aşkale'de muhtarlara bilgilendirme toplantısı

Aşkale Kaymakamlığı ilçe genelindeki tüm mahalle muhtarları ile bir toplantı gerçekleştirdi.


İçişleri Bakanlığı talimatı doğrultusunda Belediye Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen toplantıya İlçe Kaymakamı Mehmet Aksu, Belediye Başkanı Şenol Polat, daire amirleri ve mahalle muhtarları katılım sağladı.


Toplantıda açılış konuşması yapan İlçe Kaymakamı Mehmet Aksu, "İlçemizde görev yapan muhtarlarımız Devlet kurum ve kuruluşları ile sorumlu oldukları mahalle sakinleri arasında bir köprü görevi üstlenmişlerdir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'da muhtarlarımızla sık sık toplantılar yaparak onların ne denli görevler üstlendiklerinin önemine her daim vurgu yapmaktadır. İlçemizde de görevlerini en iyi şekilde yaptıkları için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Toplantı esnasında kurum amirleri söz alarak güncel konular hakkında bilgi katılımcılara bilgiler verdiler.


Mahalle muhtarları toplantı esnasında ilgili kurum amirlerine sorular sordular istek ve önerilerini dile getirdiler.


İlçe Belediye Başkanı Şenol Polat son olarak söz alarak görev aldıkları süre içerisinde ilçe genelinde yaptıkları çalışmaları hazırladıkları slayt ve videolarla katılımcılara bir sunum gerçekleştirdi.

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