Aşkale'de “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” bilgilendirmesi

İçişleri Bakanlığı, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacı ile “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” sloganıyla eylem yapma uygulaması Aşkale'de gerçekleştirildi.

Bütün illerde eş zamanlı olarak yapılacak olan eylem ile 2019 yılı Yaya Öncelikli Trafik yılı ilan edildiği kampanya ve tanıtımlarla insanlara duyuruldu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin merkezdeki uygulamalarda hep sürücülere , hem de öğrenciler başta olmak üzere vatandaşlara konu hakkında bilgiler verildi , broşürler dağıtıldı.

Yeni çıkan 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 74'ncü maddesinde bulunan ve 26 Ekim 2018 tarihinde yapılan değişiklikle sürücüler görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti ve levhaları ile belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak varsa buralardan Geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkı vermek zorunda olduğu belirtildi.