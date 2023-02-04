Aşkale'de onlarca araç soğuk yüzünden çalıştırılamadı

Termometrelerin eksi 19'u gösterdiği Aşkale'de hayat felç oldu.

Kış aylarının başından beri yağmayan kar 2 gündür etkili olunca hava sıcaklıkları da eksi 20 derecelere kadar düştü.

Karın yağması sonrasında başlayan soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Sabah işe gitmek için evinden çıkan vatandaşlar araçlarının donması ile zorluk yaşadılar.

Oto elektrik ustası çağıran vatandaşlar araçlarını yedek akü ile şarj ederek çalıştırdılar.