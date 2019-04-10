Aşkale'de Polis haftası etkinliği

yılı münasebeti ile Aşkale İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli program düzenledi.

Programa İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Cesur Öner, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Semih Karakaş, Ak Parti İlçe Başkanı A. Kerim Polat, İl ve İlçe Meclis üyeleri daire amirleri, İlçede görev yapan Polis memurları, Şehit yakınları ve gaziler katılım sağladı.

Sabah Atatürk anıtına çelenk sunumu ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması sonrası Emniyet Müdür Vekili Cesur Öner günün anlamına belirten konuşmalarını yaptı. Program çerçevesinde Belediye Sosyal Tesislerinde resepsiyon verildi.