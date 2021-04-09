Aşkale'de Polis Haftası kutlandı

yılı Aşkale'de düzenlenen törenle kutlandı.

Aşkale Hükümet konağı önünde gerçekleştirilen kutlama törenine İlçe Emniyet Müdür Vekili Mustafa Çağrı Sözen, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Gökhan Çamlıbel, kurum amirleri ve siyasi parti temsilcileri, Polis ve Jandarma ekipleri katıldı.

Törende Polis Memuru Emrah Arslan günün anlamına uygun konuşmalarını yaptı.

Arslan konuşmasında “Mensubu olmakla gurur duyduğum emniyet teşkilatımız kuruluşu olan 10 Nisan 1845 den bugüne kadar değişen ve gelişen şartlara en iyi şekilde uyum sağlamak suretiyle kendisine verilen görevleri başarıyla yerine getirmiş olup Atatürk ilke ve inkılaplarının ışığında milletimizin beklentilerini en iyi şekilde karşılamak adına çalışmalarımıza hız kesmeden devam etmektedir polisin görevi alanı oldukça geniş olup polis yalnız kendisine gelen şikayetleri değerlendirmek ile kalmayıp genel asayişi sağlamak kişilerin haklarını halkın Özcan ve malını korumak yardıma muhtaç olan çocuk alil ve yaşlılara yardım etmek gençlerimizi kötü alışkanlıklardan korumak trafiği düzenlemek türlü aktif olarak mücadelede polis görevleri arasında yer alır ne mutludur ki teşkilatımız bu bahsettiğim geniş alanların hepsinde uzmanlaşmış olup teknoloji ve alt yapı yönünden çağın gerekleri doğrultusunda kendini sürekli yenilenmiş ve geliştirmiş bugün Türk polisinin dünyadaki herhangi bir güvenlik teşkilatından teknolojik ve suçun araştırılması için kullanılan yöntemler adına bir eksiği kalmamıştır.

Emniyet Müdürlüğü olarak gece ve gündüz devriyeleri ile ilçe merkezimiz ve sorumluluğumuzda bulunan mahallelerimizde halkımıza 24 saat durmadan yorulmadan gerçekleştirdiği çalışmalarla en iyi şekilde halkımızın güvenliğini sağlamak da olup bu bağlamda her an göreve hazırdır asayiş hizmetinin kalitesini artacağı kanaatindeyim. Bu duygu ve düşüncelerle mensubu olmakla Şeref duydum emniyet teşkilatımızın 176 kuruluş yıldönümünde hatıralarını daima kalplerimize yaşadığımız Aziz şehitlerimizi rahmetle gazilerimizi minnetle anıyor emniyet teşkilatımıza hizmet etme onuruyla emekli olmuş ve bugün hala görev başında bulunan teşkilat mensuplarımıza ailelerine sağlık mutluluk ve esenlikler diliyorum" dedi.

Yapılan konuşmanın ardından Atatürk anıtına çelenk sunumu yapıldı. Saygı ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören son buldu.