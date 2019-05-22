Aşkale'de Süt Şenliği

Aşkale Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından "Süt Şenliği" düzenlendi.

İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından geleneksel olarak başlatılan ve bu yıl üçüncüsü gerçekleşen etkinlikte çocuklara süt ürünleri hakkında bilgiler verildi, süt içmenin önemi anlatıldı.

Kandilli'de özel bir çiftlikte organize edilen Süt Şenliklerine Aşkale Cumhuriyet İlköğretim Okulu 4. sınıf öğrencileri katıldı. Öğrenciler için hazırlanan kısa engelli yarış parkuru ve finalde zamana karşı süt bitirme oyunları oynandı.

Dereceye giren öğrencilere Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral ve Çiftlik sahibi Mete Ertürk tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Yarışma sonrası acıktıkları gözlenen miniklere hazırlanan yiyeceklerin yanı sıra süt ikram edildi.

Program dahilinde Öğrencilere çiftlik gezisi yaptırılarak inekler ve buzağılar gösterildi. Anasınıfı öğrencileri küçük buzağıları ilgiyle severek gönüllerince eğlendiler.