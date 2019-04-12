Aşkale'de tanışma toplantısı

Aşkale Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen toplantıya Aşkale Kaymakamı Mehmet Aksu , Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Evran, Köy ve Mahalle Muhtarları katılım sağladı.

Toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Daha sonra toplantıda ilk sözü Aşkale Kaymakamı Mehmet Aksu aldı söz aldı. Aksu konuşmasında; “31 Mart seçimlerinde kazanan başta Belediye Başkanımız Ahmet Yaptırmış'ı ve Muhtarlık seçimlerini kazanan sizleri tebrik ediyorum. İlçemizde faaliyet gösteren tüm devlet kurum ve kuruluşları ile birlikte koordineli olarak çalışarak ilçemize ve vatandaşlarımıza en iyi hizmeti yapmaya devam ediyoruz. Yeni seçilen muhtarlarımızdan uyum sorunu yaşayanlar olacaktır bunları da gerek Kaymakamlık olarak bizler gerekse eskiden çalıştığımız muhtarlarımız ile birlikte çok çabuk atlatacağımıza inanıyorum. Kamu hizmetleri söz konusu olunca kapımız sizlere 24 saat açık , mesai saati gözetmeksizin gerek makama ve gerekse telefonlarımla bana ulaşabilirsiniz." diye konuştu.

Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış ise konuşmasında "Kaymakamlık ve Tarım Müdürlüğünün ortaklaşa düzenledikleri Tanışma Toplantısı için İlçe Kaymakamımız sayın Mehmet Aksu, Tarım Müdürümüz Mustafa Evran'a teşekkür ediyorum. 31 Mart seçimlerinde ilçe halkımızın teveccühü ile kazandık ve görevimize Bismillah diyerek başladık. İlçemize ve insanlarımıza hizmet için çıktığımız bu yolda mahalle ve köylerimize hizmet götürmek arzusu içerisindeyiz. Hizmet ederken de tabi ki en başta aciliyet sırasına göre hareket edeceğiz. Tabi bu konuda bizleri siz kıymetli muhtarlarımızın sorumlu oldukları yerler için yapılmasını istedikleri hizmetleri bildirmesi gerekmektedir. Kaymakamlığımız ile birlikte sizlere en iyi hizmeti sunmak için gece gündüz mesai gözetmeden çalışacağız.” dedi.

Toplantı sonrası toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.