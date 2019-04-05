Aşkale'de TKDK bilgilendirme toplantısı düzenlendi

çağrı ilanı tanıtım toplantısı yapıldı.

Aşkale Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen toplantıya Aşkale Tarım ve Orman İlçe Müdürü Yahya Ergöder, TKDK yetkilileri Uzman F. Esra Cebeci Bayar, Uzman İ. Hakan Karabulut, mahalle ve köy Muhtarları ve çiftçiler katılım sağladı.

Uzman Cebeci Bayar ve Uzman Karabulut'un slayt programı ile gerçekleştirdikleri sunumda Aşkale'de TKDK destekleri ile ilgili 5. Çağrı İlanı kapsamında destek vereceği ve projeler ile hibe desteği sağlanacak yatırım başlıkları hakkında tanıtım bilgileri verildi.

Toplantıda katılımcılara hitaben (TKDK) Erzurum il görevlisi İ. Hakan Karabulut yaptığı açıklamada, her yıl TKDK olarak il koordinatörlüğünde çağrıya çıktıklarını, tarım ve hayvancılıkla ilgili destekleri uygulamaya çalıştıklarını söyledi.

Karabulut , "Bu kapsamda ilçelerde bilgilendirme toplantılarında bulunuyoruz. Aşkale ilçesinde hayvancılıkla ilgili bilgilendirmede bulunurken, bunları işleme, paketleme, et ve süt ürünleri, meyve ve sebze ile soğuk hava deposuyla ilgili projeler bekliyoruz." dedi.