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Aşkale'de trafik kazası: 2 yaralı

Erzurum’un Aşkale ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında refüje çarpan tır devrildi.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında refüje çarpan tır devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.


Erzurum'dan Erzincan istikametine giden İran plakalı tır Aşkale Gökçebük mevkinde kontrolden çıkarak yolun orta refüjüne çarptıktan sonra yan yattı. Yan yatan tır yaklaşık 200 metre sürüklenerek durabildi. Olay yerine gelen Aşkale İlçe Bölge Trafik ekipleri karşı şeridi boydan boya kapanan yolda gerekli güvenlik tedbirlerini aldı. Ardından olay yerine gelen ambulans ve Aşkale Belediyesi itfaiye ekipleri yaralılara müdahale etti. Kazada tırda bulunan İran uyruklu olduğu tespit edilen sürücü ve yanındaki arkadaşı için zamanla yarışıldı. Yan yatan tırda sıkışan 2 kişi uzun uğraşlar sonucu ağır yaralı olarak kurtarılarak Erzurum'a sevk edildi.

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