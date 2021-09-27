İhlas Haber Ajansı

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Aşkale'de trafik kazası: 3 yaralı

Erzurum’un Aşkale ilçesi Tepebaşı mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Erzurum'un Aşkale ilçesi Tepebaşı mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Erzurum - Erzincan karayolu Tepebaşı mevkiinde meydana gelen kazada Muhammed Eşkin idaresindeki 49 AR 026 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol ortasında durabildi.


Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine ilk önce gelen Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aşkale İtfaiye ekipleri otomobilin direksiyon başında sıkışan ve ağır yaralı olduğu öğrenilen Sürücü Muhammed Eşkin'i sıkıştığı yerden çıkararak ambulansla hastaneye sevk ettiler. Otomobilde bulunan diğer iki yolcu ise olayı kazayı hafif yaralı şekilde atlattılar.

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