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Askeri aracın çarptığı genç hayatını kaybetti

Erzurum’un Horasan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 17 yaşlarındaki genç hayatını kaybetti.

Erzurum'un Horasan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 17 yaşlarındaki genç hayatını kaybetti.


Horasan Tedaş mevkiinde seyreden Horasan ilçe Jandarma Komutanlığına ait askeri minibüs, Sinan Altun'a (17) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşerek başından darbe alan Sinan Altun, Horasan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Altun burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Lise 11. sınıf öğrencisi Altun'un ölümü ilçe halkını ve arkadaşlarını yasa boğdu.

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