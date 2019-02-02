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Asrın Güreşçisi Yerlikaya'dan BB Erzurumspor'a ziyaret

‘’Asrın güreşçisi’’ olarak bilinen Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya BB Erzurumspor’u ziyaret etti.

‘'Asrın güreşçisi'' olarak bilinen Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya BB Erzurumspor'u ziyaret etti.


Bir dizi gezi ve ziyaretlerde bulunmak için Erzurum'a gelen eski güreşçi ve Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya Süper Lig ekibi BB Erzurumspor'un yeni başkan Hüseyin Üneş'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş ise Sivas'lı Yerlikaya'ya ‘'58'' numaralı BB Erzurumspor forması hediye etti.

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