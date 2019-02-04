AstoMeteo Çalıştayı ilk kez Atatürk Üniversitesinde gerçekleşti

Çalıştaya; Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Çelik, Türk Astronomi Derneği Başkanı Prof. Dr. İbrahim Küçük, Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü (ATASAM) Cahit Yeşilyaprak, çeşitli üniversitelerden gelen bilim insanları ve akademisyenler ile öğrenciler katıldı.

Meteorolojik ve atmosferik analizlerden elde edilmiş anlık ve ileriye dönük bilgilerin paylaşılması, yapılacak bilimsel gözlemlerin ve yüksek teknolojiye sahip gözlemsel aygıtların daha yüksek verimde çalışmasının sağlanması amacıyla 1-2 Şubat tarihinde Atatürk Üniversitesinde düzenlenen çalıştay, Astrometeoroloji konusunda Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyor.

Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Çelik, DAG'ın Türkiye'nin 2023 Vizyon Projelerinden biri olduğunu ifade ederek “Atatürk Üniversitesi olarak yaklaşık bir yıldır Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projemiz kapsamında; belirlediğimiz öncelikli alanlardan birisi olan Uzay Bilimleri konusunda, 2012 yılından itibaren Türkiye'nin en büyük teleskobunu kurmaya çalıştığımız ve Türkiye'nin 2023 Vizyon projelerinden olan Doğu Anadolu Gözlemevi projesini yürütüyor ve her aşamasına destek veriyoruz” dedi.

Prof. Dr. Çelik, Atatürk Üniversitesinde hem Astronomi ve Astrofizik Bölümü, hem de Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi kurmakla kalmayıp, bu kapsamda gerçekleştirilen bütün bilimsel araştırma projelerine ve toplantılara da öncelikli olarak destek verdiklerini ifade etti.

Türk Astronomi Derneği Başkanı Prof. Dr. İbrahim Küçük ise Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden biri olan Atatürk Üniversitesinin himayesinde gerçekleştirilen çalıştayda bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, desteklerinden dolayı Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya teşekkür etti.

Bu tür etkinliklerin Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) gibi büyük projelerin yürütüldüğü ortamlarda gerçekleşmesi ve özellikle disiplinler arası olmasının ileriye dönük gerçekleştirilecek projelerin hem çeşitliliğini hem de boyutunu artırmakta olduğunu söyledi.

Başkan Küçük böyle projelere her zaman destek vermeye devam edeceklerini vurgulayarak “Atatürk Üniversitesi tarafından devam etmekte olan Türkiye'nin en büyük çaplı ve ilk kırmızı öte teleskopun kurulması amacıyla başarıyla yürütülen DAG projesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Türk Astronomi Derneği, astronomların, astrofizikçilerin ve genel olarak uzay bilimcilerini temsil eden kurumdur. Dolayısıyla derneğimizin bu tür faaliyetleri desteklemesi amacıyla hareket ettik. Bundan sonra da yapılacak çalışmalara desteğimiz devam edecek. Farklı disiplinlerden uzmanların katıldığı AstoMeteo 2019 Çalıştayına katılmaktan ve destek olmaktan mutluluk duydum” ifadelerini kullandı.”

Yerel Düzenleme Kurulu adına konuşan ATASAM Müdürü ve DAG Yürütücüsü Doç. Dr. Cahit Yeşilyaprak ise DAG hakkında bilgi vererek, AstoMeteo 2019 Çalıştayının astrometeoroloji konusunda farklı disiplinlerden yaklaşık 50 uzmanın sahip oldukları bilgi ve deneyimden faydalanılması anlamında ilk kez gerçekleşen çalıştayın önemini belirterek “Bu çalıştay, DAG Teleskobunun verimli ve etkin gözlemsel çalışmalar yapması için önemlidir ve kaçınılmazdır. Bu nedenle, bu alana özgü Türkiye çapındaki ilk çalıştaya ev sahipliği yapan kurumumuz ile uzay bilimleri konusunda çalışan diğer kurumlar arasında da bir iş birliği imkanı oluşacaktır. AstroMeteo Çalıştayı sayesinde, Türkiye'nin en büyük ve ilk kırmızı ötesi gözlem yapacak DAG Teleskobunun etkin ve verimli kullanılması için gereken atmosferik, meteorolojik ve astronomik bilgilerin birlikte değerlendirilmesini sağlayacak bilgi alışverişi ortamı oluşacak. Ayrıca farklı kurumların sahip olduğu deneyim ve bilgi birikimini paylaşmak, mevcut uzman insan kaynağının birlikteliğini sağlamak ve bilimsel-teknolojik iş birliklerinin kurulacağı bir ortam hazırlamak, çalıştayımızın öncelikli hedefleri arasında yer alacak” dedi.