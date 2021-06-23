ATA-AÖF öğrencilerine 5 ders müjdesi

Atatürk Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesinde (ATA-AÖF) eğitim gören öğrencilerin kariyer hedeflerine daha hızlı ulaşabilmeleri adına yaz okulunda alabilecekleri ders sayısını 5'e çıkardı.

Uzaktan eğitimin, özellikle son günlerde yaşanan Covid-19 salgını nedeniyle zorunluluk haline geldiği şu günlerde Atatürk Üniversitesi de eğitim hizmetine aralıksız devam ediyor. Örgün eğitim alan öğrencilerine bir yıldan aşkın bir süredir kesintisiz hizmet sunan Atatürk Üniversitesi, aynı kaliteyi Açıköğretim Fakültesinde de öğrencileriyle paylaşıyor. Bu kapsamda yıl boyunca sürdürdüğü eğitim ve öğretim sürecini 9 Ağustos 2021'de başlayacak olan yaz okulunda da devam ettirecek olan Açıköğretim Fakültesinde öğrenciler, açılacak derslerden öncelikle alt yarıyıl dersleri olmak üzere, daha önce başarısız oldukları ya da takip eden üst yarıyıllardan (güz ya da bahar) ilk kez alacakları toplam 5 adet dersi seçebilecekler.

Rektör Çomaklı: “Ülke Yükseköğretimine Destek Vermeye Devam Ediyoruz”

Pandemi nedeniyle geride bıraktığımız dönemi online (çevrim içi) olarak geçirdiklerini aktaran Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, 64 yıllık tecrübesi, nitelikli personeli ve donanımlı altyapısı ile pandemi sürecini oldukça başarılı bir şekilde geçirdiklerini söyledi. Sürece hemen adapte olunduğuna dikkat çeken Rektör Çomaklı: “Hem örgün hem de uzaktan eğitim alan tüm öğrencilerimize yüz yüze eğitimi aratmayacak düzeyde bir hizmet sunmak için tüm personelimiz ile yoğun bir gayret gösterdik. Yeni YÖK kapsamında ülke yükseköğretimine destek vermeye devam edeceğiz. Bu vesileyle çalışma arkadaşlarıma gösterdikleri çabadan dolayı teşekkür ediyor, tüm öğrencilerimize ise yaz okulunda başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.