ATA-AÖF'de vizeler online yapılacak

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 küresel salgınının ülkemizdeki yayılım seyri ve insan sağlığı açısından oluşturduğu tehdit karşısında YÖK, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyelerine uygun olarak Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi vize sınavları, 16-22 Kasım 2020 tarihlerinde online olarak yapılacak. Final sınavlarının ise ne zaman ve nasıl yapılacağı ilerleyen günlerde duyurulacak.

ATA-AÖF Blok Uygulama I Dersi İle İlgili de Duyuru Yayımladı

Blok Uygulama I dersi hakkında da karar alan ATA-AÖF buna göre, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Blok Uygulama I dersini de online olarak yürütecek. Dersin nasıl işleneceği ile ilgili detaylar ise daha sonra web sitesi üzerinden öğrencilerle paylaşılacak.