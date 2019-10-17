ATA AÖF'te sınavsız ikinci üniversite fırsatı devam ediyor

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi programlarına, çeşitli nedenlerle herhangi bir yükseköğretim programında eğitim öğretim imkânı bulamayan veya açıktan aynı anda ikinci bir üniversite okumak isteyen öğrenci adaylarının sınavsız ikinci üniversite kapsamında kayıt yaptırma şansları devam ediyor.

Yükseköğretim kurumlarından herhangi bir lisans ve önlisans programına yeni kayıt yaptıran veya okuyan öğrenciler ya da mezun olanlar, aynı alanda olmamak şartıyla ATA-AÖF'e Sınavsız İkinci Üniversite kapsamında 18 Ekim tarihine kadar herhangi bir belge göndermelerine gerek kalmadan kayıtla ilgili bütün işlemlerini online yaparak kayıt olabilme fırsatına sahipler.

Sınavsız ikinci üniversite kapsamında kayıt yaptıracak kişiler soru ve sorunlarına, çağrı merkezi (0850 255 02 82), sosyal medya hesapları (facebook.com\AOFATA\, instagram@aofatauni, twitter.com\ATA_AOF) web chat veya mail (aof@atauni.edu.tr) gibi iletişim kanalları aracılığıyla en kısa sürede cevap bulabileceği belirtildi.

“Kayıt İçin Son Gün 18 Ekim”

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin son dönemlerde yapmış olduğu yenilikler ve yatırımlarla her geçen gün büyüyerek ülkemiz eğitim öğretimine önemli katkılar sağladığını ifade eden Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, 2018-2019 eğitim öğretim yılında 329 bin olan öğrenci sayısının 2019-2020 eğitim öğretim yılında 365 bine ulaştığını söyledi.

Bu başarının elde edilmesinde ve gerek yurt içi gerekse yurt dışında tercih edilebilirlik oranının yüksek olmasında başta üniversite yönetimi olmak üzere Açıköğretim Fakültesi yönetiminin ve çalışanlarının önemli katkısı olduğunu belirtti.

Öğrencilerine ülkenin 81 ilinde sınav ve bütünleme imkanı tanıyan AÖF'te İkinci Üniversite kayıtları 18 Ekim 2019 tarihine kadar devam edecek.