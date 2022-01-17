ATA-AÖF'ün dünyaya açılan yeni kapısı: AtaMeta

Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden biri olan Atatürk Üniversitesinin lisans ve önlisans programlarıyla nitelikli eğitim veren Açıköğretim Fakültesi (ATA-AÖF), uzaktan eğitime yeni bir boyut kazandırarak dijital öğrenme alanında Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi.

Bu kapsamda dijital evrenin bir araya getirildiği ve yakın zamanda uygulama mağazalarında da yerini alacak olan AtaMeta ile öğrencilere uzaktan eğitimi daha erişilebilir kılmayı hedefleyen ATA-AÖF, öğrencilerin öğrenme odaklı bu yaklaşımla kendilerini fakültelerinde hissedecekleri ve tüm işlemlerini 3 boyutlu ortamda tek bir uygulama üzerinden gerçekleştirecekleri bir dijital ortam oluşturdu.

Dekan Kocadağıstan: “Mesafe sorun değil, aynı yerdeyiz”

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Açıköğretim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdem Kocadağıstan “Mesafe Sorun Değil, Aynı Yerdeyiz” sloganıyla çıktıkları bu yeni yolda, örgün eğitimdeki iletişim ve etkileşim hızını açık ve uzaktan eğitim gören ATA-AÖF öğrencilerinin de yakalamalarını sağlamak amacıyla oluşturulan AtaMeta uygulamasının öğrenme noktasında önemli bir fark oluşturacağını söyledi. Kullanıcılarına; güncel duyuruları takip edebilecekleri, taleplerini anlık iletip canlı destek alabilecekleri bir dijital dünya sunduklarını aktaran Dekan Kocadağıstan: “Öğrenci işlemlerinden sınav işlemlerine, materyal işlemlerinden online kitap siparişi vermeye kadar tüm ihtiyaçlarını karşılayabilme fırsatı bulacakları AtaMeta uygulaması, zamanla aynı dersi alan öğrencilerin birbirleri ile etkileşime girecekleri bir yapıya dönüşecektir. Teknolojik gelişmelere ayak uydurma noktasında da öncü olan Açıköğretim Fakültesi yönetimi ve çalışanları, öğrencilerine dijital hizmet vererek bilgiye ulaşma ve öğrenme sürecinde kolaylık sağlamaya devam edecek” şeklinde konuştu.

Rektör Çomaklı: “Atatürk Üniversitesi Dijital Dünyaya Adımını Attı”

Atatürk Üniversitesinin konum tercihi olarak Yeni Nesil Üniversite vizyonu çerçevesinde eğitim, araştırma ve topluma katkı işlevlerini bütünleşik bir şekilde yürüttüğüne dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, bunları geliştirmek ve daha iyi hizmet verebilmek adına alt yapı çalışmalarına da yenilikçi bir anlayışla devam ettiklerini söyledi. Bu doğrultuda ATA-AÖF'ün çağı yakalamak, teknolojik gelişmelere ayak uydurmak ve sanal evren olarak adlandırılan bu yeni dünyada yerini almak üzere gerçekleştirdiği AtaMeta uygulamasının öğrenci odaklı bir çalışma olduğunu söyledi.

Öğrencilerin hem aldıkları eğitimin kalitesini artırmaya yönelik hem de eğitim aldıkları fakülteleriyle kurulan bağı güçlendirmek üzere hayata geçirilen bu çalışmanın oldukça önemli olduğunu vurgulayan Rektör Çomaklı: “Pandemi ile birlikte daha da fazla hayatımıza giren uzaktan eğitim modeli, yeni sürecin vazgeçilmez eğitim yöntemleri arasında yer almaya başladı. Atatürk Üniversitesi de uzun yıllardır Açıköğretim Fakültesi ile vermiş olduğu uzaktan eğitime bu süreçte de başarılı bir şekilde devam etti. Öğrencilerimizin eğitim hayatlarının bu yeni dönemecinde atılan bu adımın fark oluşturacağını inanıyor, Açıköğretim Fakültemizin tüm mensuplarına hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.