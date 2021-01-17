Ata Karmer rehberlik çalışmalarına devam ediyor

ATA KARMER'in, öğrenci ve mezunların çağın ve iş dünyasının değişen koşulları doğrultusunda, kariyer hedeflerini belirlemeleri, donanımlı bir altyapıya kavuşmaları ve bu bağlamda bilgi, beceri ve tecrübe edinmeleri konularında onlara yön vermek amacıyla kurulduğunu aktaran Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, merkezin kurulduğu günden bugüne üniversite mensuplarının tamamının gelişimlerine katkıda bulunmak ve topluma katma değer sağlayacak bireyler yetiştirilmesine destek olmak amacıyla çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Yeni YÖK anlayışı doğrultusunda Atatürk Üniversitesinin vizyonunu şekillendirmek amacıyla başlatılan Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüş Projesinin bir ürünü olarak kurulan ATA KARMER'in öğrenci ve mezunların, kariyer yollarının belirlenmesi, gelişmeleri ve iş hayatına hazırlıklı bireyler konumuna gelebilmeleri için yoğun gayret gösterdiklerini belirten Rektör Çomaklı, kaliteli hizmet sunma ilkesiyle hareket ederek, farkındalığı yüksek ve ortaya koyacağı çalışmalarla model olabilecek bir birim olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini ifade etti.

ATA KARMER Kariyer Gelişiminde Farkındalık Oluşturuyor

Bu doğrultuda çalışmalarını yürüten Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi, uzaktan eğitim sürecinde de çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bünyesinde görev yapan Psikolojik Danışman Öğr. Gör. Sümeyye Bilgiz aracılığıyla Atatürk Üniversitesinde eğitim gören lisans ve lisansüstü öğrencilere yönelik mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlık hizmeti sunan ATA KARMER, bu yolla öğrencilerin kariyerlerine, kişisel özelliklerine ve yaşam öykülerine göre geliştirmelerine yardımcı olmayı hedefliyor. Ayrıca danışma sürecinde danışanların yetenekleri, ilgi alanları, gereksinimleri ve değerleri doğrultusunda kariyer gelişim farkındalığı oluşturulmayı sağlıyor.

Mesleki rehberlik hizmeti kapsamında sınavlarda stres yönetimi sağlamak, lisansüstü eğitim hakkında bilgi almak, akademik kariyer yapmaya ilişkin sorularına cevap bulmak, iş mülakatları hakkında bilgi almak, CV hazırlama konusunda destek almak, mülakatlarda kendini daha iyi ifade edebilmek ve meslek alternatifleri konusunda karar vermek isteyen Atatürk Üniversiteli öğrencilerle görüşmeler gerçekleştirilmeye devam eden ATA KARMER, pandemi nedeniyle çevrim içi (online) gerçekleştirilen görüşmeler için öğrencilerin taleplerini T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından hizmete sunulmuş olan Yetenek Kapısı üzerinden almayı sürdürüyor.