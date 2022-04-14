ATASAM ve DATAEM, ortak çalışmalar için protokol imzaladı

Bu anlaşmalar bağlamında Atatürk Üniversitesi Astrofizik Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATASAM) ile Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (DATAEM) arasında protokol imzalandı.

ATASAM adına Müdür Prof. Dr. Cahit Yeşilyaprak ile DATAEM adına Müdür Dr. Şerafettin Çakal'ın katılımıyla gerçekleşen imza töreninde; karşılıklı iş birliğini ve gerektiğinde ilgili altyapıların ortak kullanımını teşvik etmek ve geliştirmek amacıyla Ar-Ge ve bilimsel iş birliğinde bulunmak üzere mutabakata varıldı.

İmzalanan anlaşma çerçevesinde taraflar, mevcut yerleşke ve teknik altyapılarının mutabakata varılan ortak konularda ve projelerde bilimsel ve Ar-Ge çalışmalarına yönelik, altyapıları verimli kullanacak şekilde ve altyapı imkânları ölçüsünde kullanıma açacak, ortak çalışma konusunda gerekli bilgi paylaşımını sağlanacak ve teknik ekip ziyaretleri gerçekleşecek.

Gerçekleşen protokole DATAE, Soğuğa Dayanıklılık Test Merkezinde bulunan soğuk ortam sistemini ve test verilerini, ATASAM ise sorumluluğunda bulunan mevcut yerleşkesindeki altyapıları (3170 m rakımda alan, yerel ve uydu meteorolojik sistemi, elektrik, internet) ve test verilerinin ortak çalışmalara veya projelere yönelik kullanılması sağlayacak.