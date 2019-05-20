Atatürk Çocuk Evleri Sitesi'nde 19 Mayıs şöleni düzenledi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Atatürk Çocuk Evleri Sitesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ün Anma Gençlik ve Spor Bayramı Şöleni düzenledi.

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesinde düzenlenen şölene Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, AÇSH İl Müdür Yardımcısı Tamer Ekinci, Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derya Öcal, Atatürk Çocuk Evleri Sitesi Müdürü Zalkif Binici, Atatürk Çocuk Evleri Sitesi Müdür Yardımcısı Süleyman Tanas, AÇSH Şube Müdürü Süleyman Duman, AÇSH spor Kulübü Başkanı Nihat Polat, sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı.

Atatürk Çocuk Evleri Sitesi Müdür Yardımcısı Süleyman Tanas toplantının açılışında yaptığı konuşmada, şölenin hazırlanmasında emeği geçen İletişim Fakültesi Dekanlığına, şölene katılanlara ve emeği geçenlere teşekkür etti. Tanas, çocukların tarihi bilinçle yetiştirilmesinin önemine değinerek, bu gibi etkinliklerle çocukların tarihi ve milli bilincinin geliştiğini ifade etti.

Tanas ayrıca kurtuluş mücadelesinde önemli bir yere sahip olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Bayramını kutladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, 19 Mayısın mili mücadelede önemine değinerek, cumhuriyetin temellerinin atıldığı Erzurum'un kurtuluş mücadelesinde önemli bir eyere sahip olduğunu ifade etti.

Milli mücadele kenti Erzurum'un sıradan bir kent olmadığını belirten İlbaş, “Milli Mücadele kenti Erzurum'da Atatürk Erzurum'da yaklaşık 53 gün kalıyor. Dadaşlar Atatürk'e bütün kapılarını açıyor. Erzurum Kongresi ile Erzurum'da Cumhuriyet'in temellerini atılıyor. O tarihlerde çok farklı olaylar cereyan ediyor. Atatürk mücadeleye başladığında görevden alınmasına, hatta tutuklanmasına karar veriliyor ancak Erzurum'daki kolordu komutanı olan Kazım Karabekir Paşa bu kuralı uygulamıyor ve Atatürk'e destek veriyor. Bu durum Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktalarından birisidir. İşte Erzurum böylesine önemli bir kent, gençlerimizin tarihi bilinçle yetişmesi bizim için çok önemli. Bu duygularla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum. Programa emeği geçen İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Naci İspir beye, akademisyenlere ve öğrencilere teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Atatürk Çocuk Evleri sitesinde kalan çocuklar, şiirler ve şarkılar seslendirdi. İletişim Fakültesi öğrencilerinin hazırladığı oyunlarla doyasıya eğlenen çocuklar, renkli görüntüler oluşturdu.