Atatürk Çocuk Evleri sitesinde bakım sonrası rehberlik hizmeti düzenlendi

Atatürk Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde düzenlenen programa AÇSH İl Müdürü Cemil İlbaş, İl Müdür Yardımcısı Tamer Ekinci, Atatürk Çocuk Evleri Sitesi Müdürü Zalkif Binici, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi (ÇEKOM) Müdürü Ünal Aksakal, Oltu Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mustafa Kılıç, Atatürk Çocuk Evleri Sitesi Müdür Yardımcısı Nuray Ayan Gezer, ÇEKOM Personeli Köksal Hurşit, Erzurum Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanlar Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği (Yurt Ay Der) Başkanı Yunus Uzun, kuruluşta görevli meslek elemanları ve eski yetiştirme yurdunda barınan gençler katıldı.

İlbaş, geçmişte yetiştirme yurtlarında barınan gençlerin birçoğunun iş sahibi olduğunu ve kamuda istihdam edildiğini anımsatarak, yetiştirme yurtlarından başarılarının örnek alınacağı çok sayıda gencin yetiştiğini söyledi.

Sivil Toplum Kuruluşlarıyla işbirliğini önemsediklerini ve bu konudaki sinerjiye önem verdiklerini belirten İlbaş, Yurt Ay Der'in sosyal hizmet alanında başarılı çalışmalar yaptığını söyledi.

İlbaş, “1975 yılında kurulan Atatürk Çocuk Evleri Sitesinde yüzlerce genç yetişmiş. Farklı illerden gelen gençlerimizi bir araya getirmekten mutluyuz. Şu an yurdumuzda kalan çocuklarımızla deneyimlerini paylaşmalarını sağlamak için böyle bir etkinlik düzenledik. Bakım sonrası rehberlik hizmetlerimiz devam edecek'' dedi.

AÇSH İl Müdür Yardımcısı Ekinci ise daha önce yetiştirme yurdunda kalan ve Türkiye'nin çeşitli yerlerine dağılan gençlerle sürekli iletişim halinde bulunduklarını belirterek, onlarla bir aile gibi olduklarını, mutluluklarını ve üzüntülerini paylaştıklarını söyledi.

Yurt Ay Der Başkanı Yunus Uzun ise yetiştirme yurdunda kalan gençlerin daha mücadeleci olduğunu, buradaki çocuklara her türlü imkanın sağlandığını ifade etti.

Kuruluş imkanlarının her geçen gün arttığını dile getiren Uzun, gençlere üniversite eğitimi görmeleri konusunda önerilerde bulundu.

Konuşmaların ardından kuruluşta kalan çocuklar, daha önce yetiştirme yurdunda kalan gençlerle sohbet etti.

Program sonunda Uzun tarafından İlbaş, Ekinci ve diğer yöneticilere başarılı çalışmalarından dolayı plaket verildi.