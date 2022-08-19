Atatürk Üniversitesi, akademik teşvik ve ödül törenlerine devam ediyor

Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi çerçevesinde, 2022 yılında yaptıkları araştırma faaliyetleri için Haziran ve Temmuz aylarında başvuran öğretim üyelerine ödülleri, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı tarafından verildi. Rektörlük makamında düzenlenen törende, Yeni Nesil Üniversite çalışmaları çerçevesinde araştırma temelli yaptıkları çalışmalarından dolayı verilen ödüller sahiplerini buldu.

Atatürk Üniversitesinin temel değerleri arasında yer alan “Emeğe saygı gösterme ve başarıyı takdir etme: Gösterilen çabalara saygı gösterilir ve başarılar tanınır” ilkesi doğrultusunda Akademik Teşvik ve Ödül Törenlerini düzenlediklerini aktaran Rektör Çomaklı; çalışan, üreten ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlayan tüm personelin her açıdan desteklendiğini ve desteklenmeye devam edeceğini söyledi.

“Akademik ve İnovatif Girişim Üniversitemizde Kök Saldı”

Atatürk Üniversitesi mensubu tüm bilim insanlarının nitelikli çalışmaları ve elde ettiği başarıların kendilerini onurlandırdığını aktaran Rektör Çomaklı; övünç duydukları bu ödüllerin, Atatürk Üniversitesindeki akademik ve inovatif girişimin kök salması ve yaygınlaşması yönünde önemli bir rolü olacağını dile getirdi.

Son dönemde Atatürk Üniversiteli akademisyenlerin takdire şayan akademik girişimleri ve neticesinde ulaştıkları ödüllerin, üniversitedeki kalite çıtasını daha da yukarı taşıdığını vurgulayan Rektör Çomaklı, sözlerine şu şekilde devam etti: “İnsanlığa ve bilime katkı sunmak amacıyla hazırlanan ve saygın yayın kuruluşlarında yayımlanan makaleler, yayınlar, patentler, projeler ve firmaları neticesinde alınan ödüller, aslında bir akademik birikimin sonunda alınan ödüllerdir. Bugün burada bulunan kıymetli meslektaşlarım da özverili çalışmaları neticesinde üniversitemiz tarafından ödül almaya hak kazandılar. Hocalarımıza üniversitemiz ve şehrimiz adına teşekkür ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum. Yorulmadan ve yılmadan üniversitenin başarısı için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz.”

Akademik Teşvik ve Ödül Töreni, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.