Atatürk Üniversitesi, akıllı çözümler üretmek için verimlilik ve teknoloji fuarına katıldı

Verimlilik ve Teknoloji Fuarı ile Türkiye'de ve dünyada verimliliğin artırılmasına katkı sağlayan teknolojik ürünlerin sergilenmesi, bu çalışmaların geniş kitlelere ulaştırılması ve üretim alanında farkındalığın artırılması amaçlanan fuarda Atatürk Üniversitesi; AtaTeknokent, Doğu Anadolu Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (DAYTAM), Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü (ATASAM), Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) birimleriyle katılım sağladı.

“Milli Teknoloji Hamlesi” İçin Çalışmalara Hız Verildi

Teknoloji alanında da verimliliği geniş kitlelere yayıp farkındalığını artırmak amacıyla düzenlenen fuarda yer alarak teknolojinin getirdiği yenilikleri ve diğer alanlara sağlayacağı hizmetler ile ortak projeler geliştirme imkânlarını birebir yapılan üst düzey görüşmelerle anlattıklarını dile getiren Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Çelik: “Günümüz dünyasında gerçek anlamda bağımsızlığın birinci şartı teknoloji tasarlayan, geliştiren, üreten ve ihraç eden ülke konumuna ulaşmaktır. Bu kapsamda tüm birimlerimizce ülkemizin “Milli Teknoloji Hamlesi”ne katkıda bulunacak projeler geliştirerek bunları hızlı bir şekilde hayata geçiriyoruz. Bugün içinden geçtiğimiz tarihsel dönemde toplumların gerçek anlamda egemen ve bağımsız olmaları için temel bir koşul olarak ortaya çıkan teknoloji hamlesinin değerini ve önemini bilerek çalışmalarımızı yürütüyoruz.” dedi.

İş Birliği İçin Birçok Firma İle Görüşmeler Yapıldı

Ayrıca kurumsal olarak da ortak projeler ve iş birlikleri yapılması konusunda ROKETSAN, HAVELSAN, SAGE, MGM, SSTEK gibi kurumlar ve kuruluşlarla da ayrıntılı görüşmeler yapıldığını aktaran Çelik, bu kapsamda özellikle hem üniversitemizin altyapısı hem de teknoloji geliştiren ve üreten birimlerimizin altyapısı ile Erzurum'un coğrafik ve atmosferik koşullarından kaynaklanan özelliklerin açık ve kapalı ulusal alan test merkezi olarak kullanılması yönünde bir platform oluşturulması konusunda farklı paydaş kurumlarla yapılan görüşmelerin olumlu geçtiğini de sözlerine ekledi.

Atatürk Üniversitesi Stantlarına İlgi Yoğun Oldu

Fuar alanını ziyaret eden Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü ve Büyükelçi Dr. Hasan Doğan, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, Meteoroloji Genel Müdürü Cengiz Akın, SSTEK Genel Müdürü Mustafa Gürsoy, iş adamı Ali Sabancı ile sektör temsilcileri, sanayi yöneticileri, vatandaşlar ve öğrenciler, Atatürk Üniversitesi birimlerinin yer aldığı stantları gezerek yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldılar.