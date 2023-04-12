Atatürk üniversitesi araştırma hastanesinde obezite polikliniği kuruldu

Uzun bir süre boyunca alınan enerjinin, tüketilen enerjiden fazla olmasından kaynaklanan ve bireyin sağlığını bozacak şekilde vücutta aşırı ve anormal yağ birikmesi sonucu gerçekleşen bir hastalık türü olan obezite, insan sağlığını tehdit ediyor.

Ülkemiz ve bölgemizdeki kilo problemini önemseyen Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi, bu soruna çözüm bulmak için bünyesinde aşırı kilolu ve obez hastalara daha kaliteli sağlık hizmeti vermek amacıyla Obezite Polikliniğini hizmete açtı.

Obezite ile mücadele için öncelikle toplumun bütününü hedef alan, akılcı ve sürdürülebilir koruyucu hekimlik uygulamalarına yer verilecek poliklinikte hizmetler, dahiliye endokrinoloji uzmanı, bariatrik cerrahi alanında tecrübeli genel cerrahi uzmanları ve diyetisyenden oluşan tecrübeli bir ekip tarafından veriliyor.

Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Müfide Nuran Akçay, Genel Cerrah Doç. Dr. Erdem Karadeniz ve Dr. Öğr. Üyesi Murat Kartal'ın yanı sıra endokrin ve diyetisyenden oluşan ekibin görev yaptığı poliklinikte kontrol edilen hastalar, multidispliner ekip tarafından değerlendirilerek cerrahi tedaviye yönlendirilirken, cerrahi için uygun olmayan hastalar ise diyet ve medikal tedaviye yönlendiriliyor.

Dünya sağlık örgütü verilerine göre dünyada 7 milyar insanın 1,9 milyarı aşırı kilolu ve 650 milyon insanın obez olduğunu belirten Prof. Dr. Müfide Nuran Akçay, ülkemizde ise 15 yaş üstü yetişkin nüfusun %56'sının aşırı kilolu olduğunu vurguladı.

Obeziteye karşı diyet ve egzersizin önemli olduğunu aktaran Akçay, diyet ve egzersizle zayıflayamayan kişilerin şişmanlığa bağlı hipertansiyon, kalp damar, tip 2 diyabet, eklem ve uyku aknesi gibi yandaş şikayetleri ve sorunları olanların uygun koşullarda ameliyat edildiğini söyledi.

Ameliyatların yanı sıra uzman endokrin ve diyetisyenler yardımıyla obez hastaların zayıflamalarına yardımcı olacaklarını belirten Akçay, polikliniğin kurulmasına önemli derecede destek veren başta Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve emeği geçen herkese teşekkür etti.