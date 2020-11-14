Atatürk Üniversitesi bir dünya sıralamasına daha adını yazdırdı

Dünyanın önde gelen üniversitelerinin değerlendirildiği RUR 2020 sıralamasına göre iki alanda ilk defa listeye girmeyi başaran Atatürk Üniversitesi; Tıp Bilimleri alanında Dünya'da 539'uncu, Türkiye'den ise sıralamaya giren devlet üniversiteleri arasında 7. olurken, Yaşam Bilimleri alanında Türkiye'den sıralamaya giren devlet üniversiteleri arasında 8. olarak dünya listesinde 536. sırada yer aldı.

Araştırma üniversiteleri arasına ismini yazdırmak için sürekli çalışan Atatürk Üniversitesinin, bu yolda emin adımlarla ilerlediğini aktaran Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, üniversitenin gerçek potansiyelini ortaya çıkarmak adına yoğun gayret gösterdiklerini dile getirdi.

“Uluslararasılaşmaya Gereken Önemi Vermeye Devam Edeceğiz”

Uluslararası pek çok istatistik kurumunun açıkladığı dünya üniversiteleri sıralamalarında Atatürk Üniversitesi olarak yer aldıklarını belirten Rektör Çomaklı: “Dünya üniversite sıralamalarında daha üst sıralara yükselmek, öğrencileri ve diğer kültürleri anlamak ve onlarla anlaşmak konusunda daha başarılı hale gelmek, uluslararası proje kabulü, yurt dışı üniversitelerden araştırmacı olarak kabul alma, ortak yayın yapma ve atıflarda artış gibi konularda daha iyi olabilmek için uluslararasılaşmaya gereken önemi vermeye devam edeceğiz” dedi.

Göreve geldikleri günden itibaren üniversitenin etkinliğini her alanda artırmayı hedeflediklerini aktaran Çomaklı: “Üniversite mensuplarımızın üstün gayretleri, yurt içi ve yurt dışında yapılan üniversite değerlendirme indeksleri açıklandıkça kazanılan başarılar ile taçlanıyor. Yeni YÖK vizyonu doğrultusunda yürütmüş olduğumuz Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi çerçevesinde üniversitemizde; eğitim, öğretim ve bilimsel araştırma adına huzurlu ve güvenli bir bilim ortamı inşa ettik. Bilim üreten, araştırma geliştirme yapan, model bir Atatürk Üniversitesi iklimi oluşturduk. Atılan bu adımlar doğrultusunda ülke yükseköğretimine katkı sunmak için çalışan ve Atatürk Üniversitesi ismini layık olduğu yere yazdırmak için gayret gösteren tüm mensuplarımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

RUR, 2010 Yılından Bu Yana Üniversitelerin Başarılarını Değerlendiriyor

Üniversitelerin etkinliğini değerlendiren bir dünya üniversite sıralaması olan Rusya merkezli Round University Ranking (RUR), Clarivate Analytics ile ortaklaşa olarak üniversitelerin performansları dört temel alanda (öğretim, araştırma, uluslararası çeşitlilik, finansal sürdürülebilirlik) 20 gösterge ile 2010 yılından itibaren 85 ülkeden dünyanın önde gelen üniversitelerini değerlendiriyor.