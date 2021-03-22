Atatürk Üniversitesi, çalışanlarının iletişim becerilerini geliştiriyor

Çalışanların etkili iletişim becerilerinin geliştirilmesi maksadıyla hayata geçirilen eğitimler öncesinde, faklı guruplar arasında haftalar süren mülakatlar gerçekleştirildi.

Bu mülakatlarda hem gurupların kendi içlerinde hem de hastanedeki farklı mesai arkadaşlarıyla yaşayabilecekleri muhtemel iletişim problemleriyle ilgili sorun ve fikirleri dinlendi. Toplantılarda elde edilen bilgiler sonucunda eğitimlerde hangi derslerin yer alacağına karar verilmesiyle ilgili de bir yol haritası çıkartıldı.

Covid-19 tedbirlerine uygun olarak yaklaşık bin kişiye 15'erli gruplar halinde yüz yüze verilen eğitimler sonunda çalışanlara eğitim sertifikaları verilecek.

“Eğitimler Oldukça Faydalı Sonuçlar Doğuracak”

Atatürk Üniversitesi olarak akademik ve idari personelin her türlü problemine çözüm bulmak adına çaba gösterdiklerini belirten Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Araştırma Hastanesi gibi topluma birinci dereceden hizmet veren bir kurumun kusursuz çalışması için etkili iletişimin önemli rol oynadığını söyledi.

Hastane çalışanlarına verilen etkili iletişim becerilerinin geliştirilmesi eğitimlerinin oldukça faydalı sonuçlar doğuracağına vurgu yapan Rektör Çomaklı, bu eğitimlerin ilerleyen tarihlerde farklı personel gruplarına da verileceğini aktardı.