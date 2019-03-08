Atatürk Üniversitesi, Doğu Anadolu Kariyer Fuarında

Atatürk Üniversitesinin birçok birimiyle katılım sağladığı fuarın açılışında Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı da yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin öncülüğünde, Erzurum Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen “Doğu Anadolu Kariyer Fuarı”, Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezinde başladı.

Fuarın açılışına Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın yanı sıra, Erzurum Valisi Okay Memiş, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofis Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, Erzurum Milletvekilleri Recep Akdağ, Zehra Taşkesenlioğlu ile Selami Altınok, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ile bölge üniversite rektörleri ve çok sayıda misafir katıldı.

Doğu Anadolu Bölgesinde, bölgesel çapta düzenlenen ilk kariyer fuarı olma özelliği taşıyan fuar, çeşitli sektörlerden firmalarla üniversite öğrencilerini bir araya getiriyor. Fuarda firma kurum ve kuruluşların yanı sıra aralarında organizasyon paydaşı olarak yer alan Atatürk Üniversitesinin de bulunduğu Doğu Anadolu Bölgesinden on katılımcı üniversite de yer alıyor.

Atatürk Üniversitesi Doğu Anadolu Kariyer Fuarına Çıkarma Yaptı

Doğu Anadolu Kariyer Fuarıyla ilgili kısa bir değerlendirmede bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, bölgesel ölçekte düzenlenen bu fuarın çıktılarının oldukça verimli olacağına inandığını belirtti. Etkinliğin başta üniversitelerde öğrenim gören ve mezun olmuş öğrenciler olmak üzere, ortaöğretim kurumları öğrencilerinin de kariyer planlamalarına büyük katkı sağlayacağını ifade eden Çomaklı fuarda, ülkemizin önde gelen sektörlerinin öğrencilerle buluşma fırsatı bulacağı, bunun da ülkemizdeki yetişmiş insan gücü kaynaklarının daha verimli kullanılmasına büyük katkılar sağlayacağı kanaatinde olduğunu söyledi.

Atatürk Üniversitesi fuara; Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Merkezi, Açıköğretim Fakültesi, ATA Teknokent, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATAUZEM) ve birçok öğrenci kulübüyle büyük ölçekli bir katılım sağladı.