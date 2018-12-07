Atatürk Üniversitesi, engelli bireyleri unutmadı

Sergi panel ve tiyatro gösterisi düzenleyerek farkındalık oluşturan Atatürk Üniversitesi öğrencileri, engelli bireylerin hiçbir zaman yalnız olmadıklarını gösterdiler.

İlk olarak, Atatürk Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi öncülüğünde Nenehatun Kültür Merkezinde sergi açıldı. “En Büyük Engel Engellenmektir” isimli sergi açılışına Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Ünal Bingül, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fuat Gündoğdu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Sergi açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, toplumun ayrılmaz bir parçası olan engellilerin umutlu ve geleceğe güvenle bakabilmelerini sağlayacak imkânlara kavuşturulmasının önemine değinerek, devletimizin de bu konu üzerinde özenle durduğunu ifade etti. Çomaklı, engelli vatandaşlarımızın üretken bireyler olarak kendi kendilerine yeterli duruma gelmeleri konusunda sivil toplum kuruluşlarına ve sorumluluk taşıyan her insanın görevi olduğunu sözlerine ekledi.

Rektör Çomaklı: “İçerisinde olduğumuz anlamlı günler engellilere karşı olan sorumluluklarımızı bir kere daha hatırlatıyor. Herkesin yapabileceği bir şeyin olduğu gerçeği noktasında neler yapabileceğimizi düşünmemiz için bir vesile oluyor. Ülkemizde çeşitli derecelerde olan ortalama 7,5 milyon engelli bireyimiz var. Bu kardeşlerimize daha fazla dikkat ederek ilgi göstermeli ve onların sorunlarının çözümü konusunda yapılan çalışmalara yardımcı olmalıyız” dedi.

Kurdele kesiminin ardından sergiyi gezen Rektör Çomaklı, öğrencilerle sohbet ederek sergi çalışmaları hakkında bilgi aldı. Sergi açılışının ardından sergi ile aynı adı taşıyan “En Büyük Engel Engellenmektir Paneli” gerçekleşti. Panelin moderatörlüğünü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fuat Gündoğdu yaparken, konuşmacı olarak ise Ünal Bingül, Fatma Güdücü Tüfekçi, Sadullah Efe, Meltem Oral, İsmail Ay ve Ahmet Şirinkan katıldı.

Panelin bitiminde ise Atatürk Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Öğrencilerinin hazırladıkları “Neden Geldim” isimli tiyatro gösterisi yapıldı.