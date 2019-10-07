Atatürk Üniversitesi ile DAP, buzağılar için protokol imzaladı

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir tarafından Rektörlük makamında imzalanan protokolde, Veteriner Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Fikret Çelebi ile DAP İdaresi Tarım ve Kırsal Kalkınma Koordinatörü Gül Yıldız da hazır bulundu.

Erzurum'u kapsayan ve proje bedeli 250 bin lira olan sermaye transferine ilişkin imzalanan protokol kapsamında, doğum sırasında meydana gelen kırık-çıkıklar, buzağıların en önemli ölüm sebeplerinden biri olan ishal ve kötü beslenmeye bağlı göbek fıtığı gibi çeşitli hastalığı olan buzağılara, Atatürk Üniversitesi Hayvan Hastanesindeki hekimlerce müdahale edilerek tedavi imkânı sağlanmış olacak.

Protokolle belirlenen 7 hastalık paketinden yararlanacak çiftçilerden, cerrahi müdahale, tahlil ve röntgen dışında herhangi bir ücret talep edilmeyecek ve bunun dışındaki giderler DAP İdaresi tarafından karşılanacak. Ön görülen hastalıklar dışında karşılaşılabilecek vakalar ise Atatürk Üniversitesi Döner Sermaye Kurulu tarafından onaylanan Hayvan Hastanesi fiyat listesi üzerinden fiyatlandırılacak.

“Buzağı ölümlerini yüzde 80 oranında azalttık”

İmza töreninin ardından konuşan Rektör Çomaklı, hayvancılıkta devamlılığın ve kararlılığın birinci altın kuralının hastalıkları önlemek ve yılda bir buzağı almak olduğunu belirterek, buzağıların tedavisinde erken teşhisin büyük önem taşıdığını söyledi.

Geçen yıl farkındalık oluşturularak gerçekleştirilen proje sayesinde başarılı sonuçlar elde edildiğini belirten Çomaklı, buzağı ölümlerinde yüzde 80 oranında azalma yaşandığını ifade ederek şunları söyledi: “Uygulanacak proje ile Erzurum'daki buzağı ölümlerinin büyük oranda azaltılması amaçlıyoruz. Yetiştirici maliyet kaygısı nedeniyle veteriner hizmetinden yararlanamıyor. Bunun aşılması için DAP İdaresiyle iş birliği içerisinde çalışma kararı aldık. Bu projemiz hem vatandaşa hem de milli ekonomiye ciddi katkı sağlayacak.”

“Hayvan hastalıkları yetiştiriciler açısından önemli bir sorun”

Hastalıklara karşı buzağıların özel bakıma ihtiyaç duyduklarını belirten DAP Başkanı Adnan Demir, buzağı ölümlerinin sebebinin yetiştiricinin veteriner hizmetlerinden istenilen düzeyde yararlanamamasından kaynaklandığını söyledi.

Hayvan hastalıklarının yetiştiriciler açısından önemli bir sorun olduğunu vurgulayan Demir, ülkemizde yüzde 15 oranındaki buzağı ölümlerinin ekonomiye olumsuz etkisinin önlenmesi amacıyla bu projenin önemli olduğunu ifade ederek emeği geçen herkese teşekkür etti.