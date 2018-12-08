Atatürk Üniversitesi ile Erzurum Şeker Fabrikası ortaklaşa çalışacak

Rektörlük makamında gerçekleşen imza törenine, Atatürk Üniversitesini temsilen Rektör Prof. Ömer Çomaklı, Albayrak Turizm İnşaat A.Ş.'yi temsilen Mustafa Albayrak ve Erzurum Şeker Fabrikası adına Yönetim Kurulu Başkan Vekili Eyüp Demir katıldı.

“Yeni YÖK” Vizyonuna Uygun Çalışmalar Yürütüyoruz

Üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde Erzurum Şeker Fabrikası ile ortak projeler üzerinde çalışacaklarını ifade eden Rektör Çomaklı, “Yeni YÖK” vizyonuna uygun çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Yetişen insan kaynağı profilinin daha fazla sanayi ve iş dünyası odaklı olması gerektiği, zayıf olan okul ve çalışma hayatı ile ilişkilerin iyileştirilmesi ve beceri gerektiren alanlar üzerinde daha fazla yoğunlaşmasını ön gören “Yeni YÖK” anlayışının kendileri için yol gösterici olduğunu ifade etti.

Yine YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın, devlet üniversiteleri ile başta sanayi olmak üzere iş dünyası arasındaki bağın geliştirilmesi gerektiği görüşü doğrultusunda, “Akademisyenle Sanayici Yüz Yüze” projesini hayata geçirdiklerini ve akademisyenleri şehrin ve bölgenin önde gelen şirketleri ile buluşturduklarını hatırlatan Çomaklı, üniversitelerde görevli öğretim üyelerinin ülkenin katma değerine yönelik çalışmalar yürüterek önde gelen şirketlere danışmanlık hizmeti vermelerinin önemine değindi.

Çomaklı: “Yerli ve Milli Teknoloji Hamlesini Oldukça Değerli Buluyorum”

Bu bağlamda Erzurum Şeker Fabrikası ile ortak çalışmalar yapmak amacıyla bir araya geldiklerini aktaran Prof. Dr. Ömer Çomaklı bu iş birliği sayesinde, kurulacak teknolojik alt yapı imkânlarından faydalanmak, çeşit ve ürün geliştirme konusunda da ortak çalışmalar yürütmek ve Ziraat Fakültesi öğrencilerinin şeker pancarı tarımı konusunda yapacakları AR-GE, tez ve staj çalışmalarını, Şeker Fabrikası üzerinden yürütülebileceğine dikkat çekti.

Erzurum'un en eski fabrikalarından Şeker Fabrikası ile mutabakata varmaktan dolayı mutlu olduğunu da sözlerine ekleyen Çomaklı, Türkiye'yi birçok alanda başarıyla temsil eden, yerli ve milli teknoloji hamleleri ile çağın gereklerine uygun yenilikler yapan Albayrak Turizm İnşaat A.Ş. adına Mustafa Albayrak'a teşekkür ederek imzalanan protokolün iki kuruma hayırlı olması temennisinde bulundu.

Albayrak: “Her Türlü Bilimsel Çalışmalara Gereken Tüm Desteği Vermeye Hazırız”

Üniversitelerin son yıllarda kabuğunu kırarak yeni bir çehre kazandığını dile getiren Mustafa Albayrak, kendilerini yenileyen ve geliştiren üniversite ve akademisyenlerin ülkenin bilimsel ve teknolojik alanda ilerlemesinin temelini teşkil ettikleri belirtti. Atatürk Üniversitesinin de dünyayı yakından takip ettiğini bu kapsamda yeni nesil üniversite anlayışını uygulamaya koyduğunu vurgulayan Albayrak, Erzurum Şeker Fabrikasının Türkiye'nin en eski fakültelerinden Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile ortak çalışma yapmasının bölgenin ve tüm ülkenin refahı ve kalkınması için sürdürülebilir üniversite-sanayi iş birliğinin tesis edilmesi adına oldukça önemli olduğuna dikkat çekti.

Gösterdiği yakın ilgi, alaka ve misafirperverlikten dolayı Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya teşekkür eden Mustafa Albayrak, yapılacak her türlü bilimsel çalışmalara gereken tüm desteği vermeye daima hazır olduklarını da sözlerine ekledi.

Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennileri ile son buldu.