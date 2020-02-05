Atatürk Üniversitesi ile Erzurum Teknik Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

Rektörlük makamında gerçekleşen imza törenine Atatürk Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) adına ise Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak katıldı. Protokol kapsamında; modern tarım teknikleri ile teknoloji geliştirme konularında iş birliğine varıldı.

Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında çalışmalarına hız veren Atatürk Üniversitesi, kurumlar arası ilişkilerini güçlendirme yolunda önemli bir adım daha attı. Bu doğrultuda; Erzurum Teknik Üniversitesi uhdesinde bulunan ve yine kendisi tarafından belirlenen arazide ortaklaşa olarak modem tarım teknikleri uygulamanın yanı sıra teknoloji geliştirme konusunda da iş birliklerinin artırılmasına yönelik mutabakata varıldı.

Atatürk Üniversitesi ile ETÜ, ATA Teknokent'te Buluşacak

Bu kapsamda ilk olarak, Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesinin teknoloji geliştirme konusunda iş birliklerinin artırılmasına yönelik iş birliği protokolü ve Ata Teknokent Anonim Şirketi hisse devir sözleşmesi imzalandı. Erzurum Teknik Üniversitesinin, Ata Teknokent Anonim Şirketinde hisse sahibi olmasının yanında, Ata Teknokent tarafından verilen girişimcilik ve fikri mülkiyet hakları konulu eğitim ve seminerlerinin yapılmasına yönelik ilk adım böylelikle atılmış oldu.

Protokol kapsamında ayrıca, ATA Teknokent bünyesindeki Girişim Evinde yer alan ön kuluçka, kuluçka, ve prototipleme atölyesi Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi mensup ve öğrencileri tarafından kullanılabilecek. ATA Teknokent BİGG-ATA ismiyle yürütücüsü olduğu TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programının tanıtımı Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi mensup ve öğrencilerine yapılacak ve her iki üniversiteden programa başvurular alınacak. Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi mensup ve öğrencileri ATA Teknokent bünyesinde şirket kurabilecek ve ATA Teknokent tarafından teknoloji geliştirme bölgesi mevzuatı hakkında bilgilendirilecek.

Modern Tarım Üretimine Yönelik Bir İmza Daha

Yakın zamanda Erzurum İli Sebze Üreticileri Derneği arasında, sebzelerin daha modern teknikler uygulanarak üretilmesine yönelik protokol imzalayan Atatürk Üniversitesi bu anlaşmalarına bir yenisini daha ekledi. Erzurum Teknik Üniversitesi ile sağlanacak iş birliği çerçevesinde çeşit ve ürün geliştirme konusunda da ortak çalışmaların yürütüleceği protokol kapsamında ayrıca her türlü tarımsal üretim, demonstrasyon, araştırma ve akademik çalışmaların yapılmasını öngörülüyor. Protokol, ETÜ tarafından belirlenen arazide Atatürk Üniversitesinin teknolojik donanımlarından faydalanarak ortak modem tarla tarımının yapılmasını amaçlıyor. Ayrıca yine Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencilerinin, yem bitkileri ve tahıl tarımı konusunda yapacakları Ar-Ge, tez ve staj çalışmaları için yine bu arazilerinden yararlanmaları planlanıyor.