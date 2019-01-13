Atatürk Üniversitesi ile SGK arasında global bütçe protokolü imzalandı

Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum ve bölge halkının sağlık hizmetlerine ulaşmasını kolaylaştırmak ve kaliteli hizmet sunmak amacıyla bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Mehmet Selim Bağlı, Strateji Geliştirme Başkanı Dr. Muhiddin Şahin, Stratejik Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanı M. Akif Dostbil ile yapılan görüşmelere, Rektör Çomaklı'nın yanı sıra Erzurum Ak Parti Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ali Şahin ve Başmüdür Aras Ünsal katıldı.

İlk Ziyaret Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına

İlk olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem'i ziyaret eden heyet, Erzurum ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinin gidişatıyla ilgili bilgi paylaşımında bulundu. Yapılan çalışmalar ve geliştirilen projeler hakkında bilgi veren Rektör Çomaklı, üniversite bünyesinde hizmet veren her çalışanın hakkını gözettiklerini, çalışma şartlarını iyileştirmeye yönelik adımlar attıklarını dile getirdi. Uluslararası öğrencilerin de yabancılık çekmemeleri adına sivil toplum kuruluşları, dernek ve vakıflar ile sürekli iletişim halinde olduklarına dikkat çeken Çomaklı bir diğer yandan da engelleri öğrencilerin eğitimlerinde aksaklık yaşamamaları adına “engelleri aşan üniversite” olma anlayışına uygun projeler ürettiklerinin altını çizdi.

Gerçekleşen ziyaretten son derece memnun olduğunu ifade eden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, Atatürk Üniversitesinin bölgesi ve ülkesi için oldukça önemli olduğunu bildiğini, bu ziyareti de bu bağlamda oldukça önemsediğini söyledi. Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ile sürekli iletişim halinde olduklarını aktaran Bakan Yardımcısı Erdem, Erzurum'un konum itibariyle ülkemiz için büyük önem teşkil ettiğini ve bu sebeple gereken tüm desteği vereceklerini belirtti.

“Bu Anlaşma Sadece Şehrimiz İçin Değil Bölgemiz İçin de Oldukça Önemli”

Heyet daha sonra “Global Bütçe” görüşmelerini yapmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilileriyle bir araya geldi. Araştırma Hastanesinin vatandaşlara daha sağlıklı ve iyi hizmet vermesi amacıyla yapılan protokol; SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı ile Dr. Ömer Çomaklı arasında “Global Bütçe” protokolü imzalandı.

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SGK yetkilileri ve Erzurum Milletvekillerine, bu protokolün imzalanmasında katkı sağladıkları için teşekkür ederek konuşmasına başlayan Dr. Ömer Çomaklı, bu anlaşmanın Erzurum'a hayırlı olmasını diledi. Bu protokolün Araştırma Hastanesine sağlayacağı ekonomik kazançla birlikte daha rahat hizmet vermelerine yardımcı olacağına dikkat çeken Rektör Çomaklı: “Sadece şehrimiz için değil aynı zamanda bölgemiz için de önemli bir misyonu içinde barındıran Araştırma Hastanemiz yılda 1 milyon hastaya hizmet veriyor. Bu bağlamda verilen bu hizmetin daha kaliteli olmasını sağlama adına yapılan protokolde emeği geçenlere teşekkür ediyor, şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Mehmet Selim Bağlı ise bu anlaşmanın iki kurumun ilişkilerini daha da güçlendireceğine inandığını ifade ederek sağlık hizmetine katkı verecek bu iş birliğinin birçok sorunu çözmeye vesile olacağını temenni ettiğini belirtti.