Atatürk Üniversitesi iş birliği ile istihdama katkı

Atatürk Üniversitesi ile Türk Telekom arasında iş birliği anlaşması imzalandı. Rektörlük makamında gerçekleşen imza törenine Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural ile Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç katıldı. Gerçekleştirilen iş birliği ile Türk Telekom öğrencilere kariyer gelişimlerini destekleyecek eğitim, burs, staj ve istihdam imkanları sunarken, program koşullarını sağlayan Türk Telekom çalışanları da Atatürk Üniversitesinin sunduğu lisansüstü programlara katılabilecek. Öğrencilerin ürün ve servis oluşturmada deneyim kazanmalarına destek sağlayacak üniversite-sanayi iş birliğinin bu önemli örneği, test ve yazılım geliştirme çalışmalarında da gençlerin erken dönem tecrübe kazanmalarına yardımcı olacak. 5 yıl boyunca devam edecek anlaşma çerçevesinde mühendislik fakülteleri ile ortak Ar-Ge faaliyetleri, sempozyumlar, kongreler, seminerler, webinarlar, makale ve bildiriler gibi bilimsel süreçler dahil olmak üzere birçok alanda çalışmalar yapılacak, öğrencilerin akademik gelişimlerine ve kariyerlerine destek olunacak.

“Protokol öğrencilerimizin iş dünyasıyla tanışmasına katkı sunacak”

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, yapılan iş birliğinin öğrencilerin telekomünikasyon sektörüyle ilgili mevcut teknik bilgi ve becerilerinin artırılması ve sektöre nitelikli iş gücünün kazandırılması noktasında önemli bir kazanım sağlayacağını belirterek, “Atatürk Üniversitesi olarak iş birliği kültürünü oldukça önemsiyoruz. Özellikle öğrencilerimizi sektörle buluşturacak ortak çalışmalara öncelik vermiş durumdayız. Üniversite-sanayi buluşması, başlatmış olduğumuz Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi'nin en önemli çıktıları arasında yer alıyor. Bu doğrultuda Türk Telekom ile yapılan protokolün de iki kuruma fayda sağlayacağına inanıyor, bu iş birliğini öğrencilerimizin iş dünyasıyla tanışması açısından çok değerli buluyorum. Öğrencilerimiz, sektörün aradığı yeterlilikler doğrultusunda edinecekleri tecrübeler ile sektör tarafından daha tercih edilen nitelikli bir iş gücünü oluşturacak. Bu düşüncelerle iş birlikleri ve verdikleri destek için Türk Telekom'a teşekkür ediyorum” dedi.

“Milli sorumluluk bilincimizle istihdama katkı sağlıyoruz”

Mehmet Emre Vural ise, iş birliğine ilişkin şöyle konuştu:

“Gençlerimize yaptığımız her yatırımı ülkemizin geleceğine yatırım olarak görüyoruz. Bulut bilişim, siber güvenlik, yapay zeka gibi alanlarda gelişim üssü çatısı altında düzenlediğimiz kamp programlarıyla tecrübemizi ve sektörümüzdeki köklü birikimimizi gençlerle buluşturuyoruz. Atatürk Üniversitesi ile yaptığımız iş birliği ile ülkemizin genç yeteneklerinin potansiyellerine ulaşmasına katkı sağlarken, çalışanlarımızın da kariyer gelişimini destekleyecek bir fırsat oluşturduk. Türk Telekom olarak bu çalışmanın akademi ve iş dünyası iş birlikteliği bağlamında Türkiye'nin farklı şehirlerindeki çeşitli üniversitelerde, fakültelerde ve bölümlerde devam etmesini planlıyoruz.”

“Ortak Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarımız sektörü güçlendirecek”

Yusuf Kıraç da, “Türkiye'de dijital dönüşümün öncü kurumu olarak, yeni teknolojileri ilk kez geliştirip, deneyimleyip, sadece ülkemiz için değil, küresel telekomünikasyon sektörü için de önemli çalışmalara imza atıyoruz. Bu yaklaşımımızı ülkemizin istihdamına katkı sağlama ve tüm Türkiye'nin iletişimini omuzlarında taşıyan ekiplerimizi güçlendirme hedefimizle bir araya getirdik. Atatürk Üniversitesi ile yaptığımız bu iş birliği ile programa dahil olan öğrenciler, daha okurken çalışacakları görevlerinde blok zincir, NFT, yapay zeka, IoT gibi yenilikçi teknoloji konularındaki projelerde Türk Telekom ekipleriyle birlikte çalışma fırsatı yakalayacaklar. Geleceğe yatırım yapma ve değer yaratma misyonumuzla hayata geçirdiğimiz bu çalışma ile öğrencilere staj, eğitim ve gelişim fırsatlarının yanı sıra Türk Telekom'da çalışma imkanı sunuyoruz. Böylelikle yeni nesil telekomünikasyon teknolojileri alanındaki Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları ile değer üretmeyi, ülkemizde ve dünyada artan yazılımcı açığının çözümü için katkı sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.

Öğrencilere Türk Telekom'da çalışma imkanı

Anlaşma çerçevesinde ilgili mühendislik fakülteleri ile çeşitli ortak Ar-Ge çalışmalarına aktif katılım planlanırken, her iki kurumun ortak bilimsel çalışmaları sonucu ortaya çıkan buluşlarla ilgili tüm patent ya da faydalı model başvuruları, uygulama ve ticarileştirme gibi tüm fikirlerde ortak bir paylaşım yapabilecek. Atatürk Üniversitesi öğrencileri, Türk Telekom'da staj, İşletmede Mesleki Eğitim (İME) ve yarı zamanlı çalışma imkanından faydalanabilecek. Firma, öğrencilere ayrıca lisans ve lisansüstü tez çalışmalarında akademik destek sağlayacak.