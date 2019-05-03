Atatürk Üniversitesi, İş birliği Protokollerine bir yenisini daha ekledi

Her iki kurumun ortak çalışmaları desteklemek ve geliştirmek için anlaşmaya vardığı protokol, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak tarafından imzalandı.

Hayata geçirilen protokolle, her iki üniversitenin öncelikli alanlarını analiz ederek, ortak çalışma alanlarını belirlemek üzere akademisyenlerin ve öğrencilerin karşılıklı ziyaretler düzenlenmesi kararlaştırıldı.

İmza töreninde konuşan Rektör Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin var olan potansiyelini daha da geliştirmek, çeşitli konularda çevre üniversitelere destek vermek veya destek almak adına bu tarz protokollerin gerçekleştirilmesini önemli bulduğunu ifade etti.

Yurt içi ile birlikte yurt dışında da uluslararası üniversitelerle çeşitli anlaşmalara imza attıklarını hatırlatan Rektör Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin 62 yıllık bilgi ve tecrübesine yakışır çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

İmzalanan protokolün her iki üniversiteye de hayırlı olmasını dileyen Bingöl Üniversitesi Rektörü Çapak, Atatürk Üniversitesi gibi kadim bir üniversite ile ortak çalışmalar gerçekleştirmekten memnun olduklarını dile getirdi.

Ortak projelerle üniversitelerdeki bilimsel potansiyelin, sanayiye aktarılarak ekonomik değere dönüşmesine katkıda bulunmanın ülke kalkınmasına önemli ölçüde yarar sağlayacağını belirten Rektör Çapak, desteklerinden ötürü Rektör Çomaklı'ya teşekkür etti.

İmza töreninin ardından, Atatürk Üniversitesinin Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında hayata geçirdiği yeni birimleri ziyaret eden Rektör Çapak'a, Rektör Çomaklı eşlik etti.

Üniversite ve çalışmalar hakkında Prof. Dr. Çapak'a bilgi paylaşımında bulunan Rektör Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin “Yeni YÖK Vizyonu Yaklaşımını” dikkate alarak eğitim, AR-GE, sanayi ve topluma fayda anlamında çalışmalar yürüterek yoluna devam ettiğini belirtti. Çomaklı, üniversitenin tüm fikirlere açık, çağa uyum sağlayan ve uluslararasılaşma yolunda emin adımlarla ilerleyen bir eğitim kurumu olduğunu söyledi.

Birimler ve Gerçekleştirilen Çalışmalar Yerinde İncelendi

Rektör Çapak'ı Rektörlük makamında ağırlayan Çomaklı, daha sonra Atatürk Üniversitesinin yakın zamanda açılan önemli birimlerine yönelik çalışmalarını anlattı.

Öncelikle Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi, Dijital Dönüşüm Ofisi, Metodoloji Ofisi ve Lisans Eğitim Koordinatörlüğü gibi birimleri ziyaret eden Çapak burada birim yöneticilerinden bilgi aldı.

Daha sonra Atatürk Üniversitesinin Yeni Nesil Üniversitesi Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında yeni faaliyete geçirilen Kurumsal İletişim Direktörlüğü (KİD) ve alt birimlerini gezen İbrahim Çapak, direktörlüğün tüm kurumlara örnek teşkil eden bir birim olduğunu söyledi.

Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi ile İlgili Bilgi Paylaşımında Bulunuldu

Ziyaretlerin ardından, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Ofisinde (BAP) Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı başkanlığında, Rektör İbrahim Çapak ve beraberindeki heyet ile araştırma merkez müdürleri ve birim yöneticilerinin katıldığı genel bilgilendirme toplantısı yapıldı.

BAP Koordinatörü Prof. Dr. Atilla Keskin, BAP Koordinatörlüğünde gerçekleştirilen yapısal dönüşümün, YÖK Başkanlığının yürüttüğü politikalara uyumlu olarak gerçekleştirildiğini ve Yeni YÖK'ün politikalarını yakından takip ettiklerini söyledi.