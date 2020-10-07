Atatürk Üniversitesi, ISIF 2020'yi 5 Madalyayla Tamamladı

Bu yıl 5'incisi düzenlenen İstanbul Uluslararası Buluş Fuarında (ISIF) hazırladıkları patentli ürünler ile 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazanan Atatürk Üniversitesi öğretim üyeleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da buluş fuarında önemli bir başarı elde ettiler.

2016 yılından günümüze kadar her yıl üzerine ekleyerek ulusal ve uluslararası buluş, AR-GE ve inovasyon ekosisteminde önemli yer edinmiş İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı / ISIF, 2020 yılında pandemi şartları nedeniyle online olarak gerçekleştirildi.

Temel hedefi, büyük çabaların sonucunda ortaya çıkan buluşların tanıtılması, yatırımcıyla buluşturulması ve ticarileştirilmesi olan ISIF, aynı zamanda 7'den 70'e büyük bir farkındalık etkinliği de oluşturuyor.

Türkiye'nin ve bölgenin en güçlü sınai mülkiyet ağı olmaya aday bir sosyal etkinlik olma özelliği taşıyan ISIF'te, eş zamanlı düzenlenen ulusal ve uluslararası çalıştay ve panellerle değer kazanan kapsamlı bir eğitim organizasyonu düzenliyor.

“Ödül Alan Akademisyenlerimizi Kutluyorum”

Yeni YÖK Vizyonu doğrultusunda devam eden Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları (FSMH) ile ilgili çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini vurgulayan Rektör Çomaklı, bu doğrultuda Atatürk Üniversitesinin Ağustos 2016 yılı ile Eylül 2020 arasında ulusal ve uluslararası 109 patent başvurusunda bulunduğunu söyledi.

Kazanılan madalyaların Atatürk Üniversitesi için birer gurur kaynağı olduğunu ifade eden Rektör Çomaklı, “Fikri olan, ülke bilimine değer kazandırmak için çabalayan ve topluma hizmet için çalışan herkese daima destek vermeye hazırız. Kazandıkları ödüllerle örnek teşkil eden akademisyenlerimizi kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

ISIF 2020 Etkinliği Kapsamında Ödül Almaya Hak Kazanan Atatürk Üniversitesi Akademisyenleri şu şekilde sıralandı:

Buluş Sahibi Öğretim Üyeleri Buluş Adı

Altın Madalya

Ahmet Çelik Diskli Tip Gömücü/Ekici Ayaklarda Açı Ayar Mekanizması

Gümüş Madalya

Alptuğ Atila

Tuğrul Çağrı Akman

Nihal Efe Atila

Emrah Özakar

Rukiye Sevinç Özakar

Yücel Kadıoğlu

Mehmet Emrah Yaman İbuprofen, Psödoefedrin ve Erdostein İçeren Uzatılmış Salım Sağlayan Farmasötik Kompozisyon

Bronz Madalya

Mehmet Ertuğrul

Ali Taghizadehghalehjoughi

Sina Rouhı Kanserli Dokulara Anti Kanser İlaçların Direk Temas Etmesini Sağlayan Enjeksiyon Aparatı

Bronz Madalya

Armağan Hayırlı

Mehmet Cengiz Postpartum Dönemindeki İnekler ve Flushing Dönemindeki Koyunlarda Fertiliteyi Artırmak Amacıyla Glukojenik

Lipojenik Prekürsörlerin Pelet Formda Hazırlanması

Bronz Madalya

Selçuk Karaman

Arif Cem Topuz Güvenliği Arttırılmış Bütünleşik Bir Çevrimiçi Sınav Sistemi ve Yöntemi