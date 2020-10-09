Atatürk Üniversitesi Kalkınma Vakfının yeni Genel Müdürü Erdal Karagülle oldu

Bu kapsamda uzun süre Özel Vakıf Okulları Kampüs Müdürlüğü görevini yürüten Erdal Karagülle, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın tensipleriyle Atatürk Üniversitesi Kalkınma Vakfının yeni genel müdürü oldu.

Atatürk Üniversitesi tarafından öğrencilere, öğretim üyelerine ve şehirdeki eğitime katkıda bulunmak amacıyla kurulan ve günümüze kadar birçok başarılı projenin altına imza atan Kalkınma Vakfının genel müdürü olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Karagülle, Özel Vakıf Okulları bünyesinde başarılı işlere imza atıklarını belirterek yeni dönemde de eğitime katkı sunmak üzere çalışmalara yoğun bir şekilde devam edeceklerini söyledi.

“Vakfımız, Üniversitemiz Adına Faydalı İşlere İmza Atıyor”

“Vakfın temel amacının dar gelirli öğrencilerimize burs imkânı sağlamak ve öğretim üyelerimizin bilimsel araştırmalarına katkı sunmaktır” diyen Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ise: “Kalkınma Vakfımız; öğretim üyelerimizin şehrimizde yaptığı bilimsel çalışmalar sonucu ürettiği bilimsel bilgileri ilk elden şehrimizle paylaşarak şehir-üniversite bütünleşmesine katkıda bulunuyor. Vakfın önemi de burada ortaya çıkıyor. Halk ve kent ile bütünleşmiş üniversite olmak, üniversitenin vatandaş ile birlik olmasını sağlamak, toplumun rahatlıkla üniversite ile temas kurabilmesine zemin hazırlamak, üniversitenin çok daha etkin olmasını ve faydalı işler yapmasını sağlıyor” dedi.

Sadece bünyesinde çalışan akademik ve idari personelin değil, çatısı altında eğitim alan öğrencilerinin de sürekli gelişimleri konusunda önde gelen çalışmalara imza attığını belirten Çomaklı: “İşte tam bu noktada üniversitemizde eğitim alan dar gelirli öğrencilerimize burs vermek, yurt içi ve yurt dışı sempozyum, kongre gibi bilimsel çalışmalarda öğretim elemanlarımızı daha çok desteklemek, araştırma projelerine katkı sunmak amacıyla yürüttüğümüz çalışmalara yeni müdürümüz Erdal Karagülle ile daha da yüksek bir performansla devam edeceğimize inanıyor, kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum.” şeklinde konuştu.