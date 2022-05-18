Atatürk Üniversitesi, Köln-Almanya Türk Üniversiteleri tanıtım fuarında

Atatürk Üniversitesi, Almanya'nın Köln şehrinde yapılan Türk Üniversiteleri Tanıtım Fuarına katılım sağlayarak tanıtım ve bilgilendirme standı açtı.

Fuarın ilk gününde Yükseköğretimin Uluslararasılaşması ve Türk Diasporası Çalıştayına katılarak bu anlamda yapılan çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulunan Atatürk Üniversitesi, ATAYÖS-2022 çerçevesinde yapmış olduğu sunumlarla gençlerin ve ailelerinin üniversitenin örgün ve açıköğretim programları ile lisansüstü programları hakkında fikir sahibi olmalarını sağladı.

Fuarın devamında ise uluslararası iş birlikleri ve staj programları hakkında Essen Türkiye Başkonsolosluğu, Dortmund Türk Eğitim Merkezi ve Dortmund Belediyesi Kültür Dairesinin de içinde bulunduğu bir dizi ziyaret gerçekleştiren Atatürk Üniversitesi heyeti, Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi bağlamında yapılan çalışmaları kurum yetkilileriyle paylaştı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Turgut Göğebakan fuarın; Türkiye'deki eğitim fırsatlarını Almanya`daki lise öğrencilerine sunma ve tanıtma imkânı vermesinin yanı sıra, ziyaretçilerin uluslararası öğrenci kabul süreçleri, kayıt ve burs imkânları gibi konularda bilgi edindiklerini söyledi.

Prof. Dr. Göğebakan, hem fuarda kurulan standa, hem de sonrasında gerçekleştirilen görüşmelere yönelik ilginin memnuniyet verici olduğunu belirterek, özellikle Atatürk Üniversitesinin yaşadığı değişim ve dönüşümün uluslararasılaşma sürecini hızlandırdığını ve bunun neticesinde atılan adımların dünyadaki bilimsel ve akademik camiada karşılık bulduğunu söyledi.

Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı öncülüğünde gerçekleşen bu yeniden yapılanma süreciyle birlikte 65 yılı geride bırakan bilim merkezinin, ülkemizin sayılı Araştırma Üniversiteleri arasına girdiğini vurgulayan Göğebakan, bu süreç içerisinde Atatürk Üniversitesinin vermiş olduğu eğitimin Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından tescillendiğini belirterek fuarda bunlara vurgu yapıldığını ve üniversite adayları ile yakınlarının oldukça ilgilerini çektiğini söyledi.